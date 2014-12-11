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货币新闻 | 2014年 12月 12日 星期五 07:43 BJT

国际油市：美国原油一度跌逾1美元至59美元下方，受累于供应过剩忧虑

路透首尔12月12日 - 美国原油期货周五亚洲市场早盘一度下跌逾1美元，至每桶59美元以下，因对供应过剩和需求疲弱的担忧，推动油价周四在五年来首度跌破一个重要心理关口。

2327GMT，美国近月原油期货 下跌0.85美元，报每桶59.10美元。周四，该合约结算价跌0.99美元，或1.6%，报每桶59.95美元，盘中跌至2009年7月以来最低59.56美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 许娜；审校 张若琪)
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