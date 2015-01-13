国际油市：美国原油期货跌至46美元下方，此前一日跌近5%

高盛周一将三个月布兰特原油价格预期从每桶80美元调降至42美元 高盛称，原油价格或将跌至“不到40美元”；将WTI三个月价格预估从70美元降为41美元。

随着越来越多迹象显示美国页岩油生产商在放缓生产，美国第二大产油区北达科他州的钻井数目减少8口至159口，为2010年以来最低。

石油输出国组织(OPEC)代表周一表示，委内瑞拉和伊朗推动减产的外交攻势迄今尚未能使该组织的海湾国家改变立场。

周一公布的路透调查显示，1月9日止当周，美国商业原油库存料维持不变，馏分油和汽油库存可能增加逾200万桶。这项调查是在美国石油协会(API)周度库存数据公布前进行的。(完)

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