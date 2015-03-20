国际油市：美国原油期货在44美元附近徘徊，供应过剩疑虑重燃

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
科威特石油部长周四表示，石油输出国组织(OPEC)除了维持政策不变外没有其他选择。
相关官员周四表示，伊朗希望放松对其核项目限制的要求，是伊朗和六大国达成核协议的一大阻碍。
美国财政部高级官员周四称，美国将逐步取消对伊朗的制裁，并将放松制裁与伊朗在限制核活动方面采取“可证实的”行动挂钩。
伊拉克南部油田3月出口达到平均每日266万桶，2月为229万桶。
欧洲理事会主席图斯克(Donald Tusk) 宣布，欧盟领导人周四同意，不会取消对俄罗斯的经济制裁，除非俄罗斯全面实施明斯克停火协议。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍/杜明霞；审校 张若琪/张涛)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)