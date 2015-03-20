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货币新闻 | 2015年 3月 20日 星期五 09:07 BJT

国际油市：美国原油期货在44美元附近徘徊，供应过剩疑虑重燃

科威特石油部长周四表示，石油输出国组织(OPEC)除了维持政策不变外没有其他选择。

相关官员周四表示，伊朗希望放松对其核项目限制的要求，是伊朗和六大国达成核协议的一大阻碍。

美国财政部高级官员周四称，美国将逐步取消对伊朗的制裁，并将放松制裁与伊朗在限制核活动方面采取“可证实的”行动挂钩。

伊拉克南部油田3月出口达到平均每日266万桶，2月为229万桶。

欧洲理事会主席图斯克(Donald Tusk) 宣布，欧盟领导人周四同意，不会取消对俄罗斯的经济制裁，除非俄罗斯全面实施明斯克停火协议。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍/杜明霞；审校 张若琪/张涛)
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