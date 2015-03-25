版本:
中国
亚洲 | 2015年 3月 25日 星期三 09:04 BJT

国际油市：美国原油盘旋在47.5美元上方，受库存报告和经济数据支撑

美国石油协会(API)周二公布的数据显示，截止3月20日当周美国原油库存增加480万桶，分析师预期为增加510万桶。汽油库存下降260万桶，路透调查中分析师预期为下降160万桶。

美国商务部公布，2月经季节调整的新屋销售跳增7.8%，年率达到53.9万户，为2008年2月以来最高。此外，金融信息服务企业Markit称，3月制造业采购经理人指数(PMI)升至五个月高位55.3，2月为55.1。

一海湾国家石油输出国组织(OPEC)资深代表周二向路透称，全球石油需求强于预期，应会扶助支撑油价未来两个月持于每桶约55-60美元，尽管部分迹象显示美国供应过剩状况加剧。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文 (编译 李爽/许娜；审校 王丽鑫/张若琪)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐