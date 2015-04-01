国际油市：美国原油期货缩减上日涨幅，因伊朗核谈判仍未散场

美国国务卿克里以及德国和法国的外交部长周三决定将与伊朗的马拉松谈判再延长一天。克里与德国外长史坦迈尔宣布，他们会至少待到周四。可能给人带来一丝希望的是，法国外长法比约斯重新回到谈判中。

一位接近谈判的外交人员周三晚间表示，有可能在几个小时内宣布协议，但协议仍未达成，且会谈还是有破裂的可能。

美国能源资料协会(EIA)数据显示，截至3月27日当周，美国原油日产量下降0.4%至940万桶，为1月底以来首次周度下滑。

EIA还公布，上周美国国内原油库存增加480万桶。路透访问的分析师此前平均预期为增加420万桶，不过部分分析师曾担心升幅可能更大。

墨西哥国有石油公司Pemex表示，位于墨西哥湾的一个石油平台周三发生火灾导致至少四人丧生，目前已暂停该平台的生产活动。此平台日产量为4万桶左右。(完)

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