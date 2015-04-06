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货币新闻 | 2015年 4月 7日 星期二 07:34 BJT

国际油市：美国原油期货下跌，因高盛称油价料保持低位

继周一大涨后，市场在周二盘初有所回落，此前高盛在报告中表示“美国原油重新平衡进程尚未结束，尽管有稳定迹象”，而且“未来几个月价格仍需维持低位，才能使美国产量增长实现充分和持续放缓。”

2315GMT，美国5月原油期货 跌0.26美元，至每桶51.88美元。周一结算价上涨3美元或6.11%，至52.14美元。

5月布兰特原油期货 尚未交易；上日涨逾3美元或5.77%，报58.12美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王兴亚/杜明霞；审校 徐文焰/李爽)
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