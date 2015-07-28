国际油市：美国原油下跌，受中国股市重挫及供应过剩疑虑拖累

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
0020 GMT，9月美国原油期货 下跌0.30美元至每桶47.09美元，上日收低0.75美元。在结算后，该合约一度跌破47美元，创3月24日来最低。
9月布兰特原油期货 下挫0.39美元至53.08美元。上日收跌1.15美元或2%，结算后跌至3月中来最低的52.90美元。
周一公布的路透调查显示，分析师预计上周美国商业原油库存减少30万桶至4.636亿桶。
利比亚国家石油公司(National Oil Corporation)发言人周一表示，该公司与部族长老之间关于重启El Sharara和El Feel等油田的谈判没有取得突破，这些油田已经因抗议活动关闭数月。(完)
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(编译 李爽/杜明霞；审校 张若琪/白云)
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