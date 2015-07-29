国际油市：美国原油下跌，库存下降不敌全球供应过剩忧虑

美国石油协会(API)公布，截至7月24日该周，美国原油库存减少190万桶，至4.62亿桶，接受路透调查的分析师预期为减少18.4万桶。

API数据显示，馏分油库存增加430万桶，预计为增加150万桶。

路透调查显示，全球原油产量与消费之间的差距日益拉大，石油输出国组织(OPEC)第二季原油产量为每日3,125万桶，而需求为每日2,826万桶。

欧盟执委会副主席莫盖里尼周二与伊朗官员在德黑兰会晤，讨论实施7月14日达成的核协议问题。

俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)周二表示，俄罗斯期待与中国签定从西西伯利亚气田向后者供应天然气的协议。(完)