国际油市：美国原油下跌，库存下降不敌全球供应过剩忧虑

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
美国石油协会(API)公布，截至7月24日该周，美国原油库存减少190万桶，至4.62亿桶，接受路透调查的分析师预期为减少18.4万桶。
API数据显示，馏分油库存增加430万桶，预计为增加150万桶。
路透调查显示，全球原油产量与消费之间的差距日益拉大，石油输出国组织(OPEC)第二季原油产量为每日3,125万桶，而需求为每日2,826万桶。
欧盟执委会副主席莫盖里尼周二与伊朗官员在德黑兰会晤，讨论实施7月14日达成的核协议问题。
俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)周二表示，俄罗斯期待与中国签定从西西伯利亚气田向后者供应天然气的协议。(完)
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。