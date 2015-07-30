国际油市：油价反弹，因美国原油库存降幅大于预期

美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存降幅远远超过预期，同时汽油库存也因需求稳健而减少。

7月24日止当周美国原油库存减少420万桶至4.5968亿桶，是分析师预估降幅18.4万桶的逾20倍。汽油库存减少36.3万桶。而路透调查的分析师原本预期为增加51.2万桶。

结束为期40年的美国原油出口禁令的努力可能获得新的动力，此前美国众议院议长贝纳(John Boehner)周三首次表态支持取消禁令。(完)

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