国际油市：美国原油期货第二天下跌，美国数据好坏参半拖累人气

美国参议院能源委员会周四勉强通过解除为期40年的原油出口禁令的议案，但该议案在参议院全体会议还将面临一番苦战。

石油输出国组织(OPEC)秘书长巴德里表示，原油需求增加，料阻止油价进一步下跌，而且预计2016年市场将更加均衡。

路透调查显示，油价可能从六个月低点反弹，布兰特原油2015年均价料为60.60美元，2016年料为69美元。美国原油2015年均价料为54.90美元，2016年料为63.80美元。

据当地媒体报导，俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)称，俄罗斯与伊朗之间石油换货物的易货贸易仍存在，该交易估值规模在700亿美元。

伊朗工业部长Mohammad Reza Nematzadeh对奥地利报纸Wiener Zeitung表示，伊朗需要约1,000亿美元，以使石油行业回到五年前水准。(完)

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