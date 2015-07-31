国际油市：美国原油期货第二天下跌，美国数据好坏参半拖累人气

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
美国参议院能源委员会周四勉强通过解除为期40年的原油出口禁令的议案，但该议案在参议院全体会议还将面临一番苦战。
石油输出国组织(OPEC)秘书长巴德里表示，原油需求增加，料阻止油价进一步下跌，而且预计2016年市场将更加均衡。
路透调查显示，油价可能从六个月低点反弹，布兰特原油2015年均价料为60.60美元，2016年料为69美元。美国原油2015年均价料为54.90美元，2016年料为63.80美元。
据当地媒体报导，俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)称，俄罗斯与伊朗之间石油换货物的易货贸易仍存在，该交易估值规模在700亿美元。
伊朗工业部长Mohammad Reza Nematzadeh对奥地利报纸Wiener Zeitung表示，伊朗需要约1,000亿美元，以使石油行业回到五年前水准。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 许娜/杜明霞；审校 龚芳/张若琪)
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