国际油市 :原油期货盘旋在86美元下方,关注美联储及OPEC会议

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
对于美联储将在9月宣布的400亿美元购债计划的基础上,每月进一步购买450亿美元债券 的预期高涨. 这应该能够在复苏疲弱之际,帮助刺激美国的原油需求. 不过近在眼前的财政危机可能会威胁复苏.分析师认为,若白宫和国会无法避免财政悬崖 ,美国经济可能会重陷衰退. 美国总统奥巴马和众议院议长贝纳(John Boehner)周二进行了电话讨论,此前双方均提出 了有关避免财政悬崖的新提案.贝纳的发言人Michael Steel说国会共和党人向白宫提出一份 新的财政悬崖提案,以响应政府前一天提交的方案.白宫发言人Jay Carney称,政府已经提交 广泛的减支建议,但共和党未就增加税收提出具体计划.但双方没有提供有关财政悬崖磋商的 具体进展细节.参议院民主党领袖里德表示,很难在圣诞节前达成协议. 石油输出国组织(OPEC)成员国部长在维也纳举行会议,料将维持每日3,000万桶的产量配 额不变.(完)
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。