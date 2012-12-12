国际油市 :原油期货盘旋在86美元下方,关注美联储及OPEC会议

对于美联储将在9月宣布的400亿美元购债计划的基础上,每月进一步购买450亿美元债券 的预期高涨. 这应该能够在复苏疲弱之际,帮助刺激美国的原油需求. 不过近在眼前的财政危机可能会威胁复苏.分析师认为,若白宫和国会无法避免财政悬崖 ,美国经济可能会重陷衰退. 美国总统奥巴马和众议院议长贝纳(John Boehner)周二进行了电话讨论,此前双方均提出 了有关避免财政悬崖的新提案.贝纳的发言人Michael Steel说国会共和党人向白宫提出一份 新的财政悬崖提案,以响应政府前一天提交的方案.白宫发言人Jay Carney称,政府已经提交 广泛的减支建议,但共和党未就增加税收提出具体计划.但双方没有提供有关财政悬崖磋商的 具体进展细节.参议院民主党领袖里德表示,很难在圣诞节前达成协议. 石油输出国组织(OPEC)成员国部长在维也纳举行会议,料将维持每日3,000万桶的产量配 额不变.(完)