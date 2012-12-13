国际油市: 美国原油期货守在87美元附近,此前美联储推刺激举措

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
美联储承诺,将每月购买450亿美元公债,并继续执行今年9月开始实施的每月购买 400亿美元抵押贷款支持证券(MBS)的计划,一如此前金融市场的预期. 国际能源署(IEA)周三表示,全球石油需求2013年全年将保持迟滞,因经济扩张仍 然不振.IEA预测,2013年全球石油日需求料增长86.5万桶,比前次报告预估值高出11万 桶,全球石油日均消费量料最高达9,050万桶. 石油输出国组织(OPEC)代表称,OPEC周三同意维持每日3,000万桶的产量目标,而 预估显示,在美国油页岩石油产量上升的情况下,明年对其原油需求料会降低. 美国最大炼厂Motiva Enterprises 放弃了重启位于德州Port Arthur 的一个重要原油设施,因周二稍晚管道破裂引起小规模火灾.火灾消息提振了美国取暖 油和汽油期货价格.(完)
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。