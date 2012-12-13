国际油市: 美国原油期货守在87美元附近,此前美联储推刺激举措

美联储承诺,将每月购买450亿美元公债,并继续执行今年9月开始实施的每月购买 400亿美元抵押贷款支持证券(MBS)的计划,一如此前金融市场的预期. 国际能源署(IEA)周三表示,全球石油需求2013年全年将保持迟滞,因经济扩张仍 然不振.IEA预测,2013年全球石油日需求料增长86.5万桶,比前次报告预估值高出11万 桶,全球石油日均消费量料最高达9,050万桶. 石油输出国组织(OPEC)代表称,OPEC周三同意维持每日3,000万桶的产量目标,而 预估显示,在美国油页岩石油产量上升的情况下,明年对其原油需求料会降低. 美国最大炼厂Motiva Enterprises 放弃了重启位于德州Port Arthur 的一个重要原油设施,因周二稍晚管道破裂引起小规模火灾.火灾消息提振了美国取暖 油和汽油期货价格.(完)