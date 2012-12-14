国际油市: 美国原油期货升至86美元上方,美国财政风险限制涨幅

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
0044GMT,美国1月原油期货 上涨0.30美元至每桶86.19美元.西 得克萨斯州中质原油价格本周已经上涨0.3%,为最近六周中的第五周上涨. 随着年底最后期限临近,美国总统奥巴马和众议院议长贝纳(John Boe hner)周四会晤,与此同时外界对避免"财政悬崖"缺乏进展的焦虑情绪升温 . 中国官方研究机构--国家信息中心最新报告预计,2013年明年国内生 产总值(GDP)增长8%左右,居民消费价格指数(CPI)上涨3%左右.[nCN213915 5] 石油输出国组织(OPEC)秘书长称,只要油价不大幅偏离当前的可接受 水平,他就不担心明年上半年库存上升的可能性. 上周美国初请失业金人数大幅减少至近四年低位,11月零售销售反弹, 艰难的美国经济复苏显露乐观迹象. (完)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。