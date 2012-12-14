国际油市: 美国原油期货升至86美元上方,美国财政风险限制涨幅

0044GMT,美国1月原油期货 上涨0.30美元至每桶86.19美元.西 得克萨斯州中质原油价格本周已经上涨0.3%,为最近六周中的第五周上涨. 随着年底最后期限临近,美国总统奥巴马和众议院议长贝纳(John Boe hner)周四会晤,与此同时外界对避免"财政悬崖"缺乏进展的焦虑情绪升温 . 中国官方研究机构--国家信息中心最新报告预计,2013年明年国内生 产总值(GDP)增长8%左右,居民消费价格指数(CPI)上涨3%左右.[nCN213915 5] 石油输出国组织(OPEC)秘书长称,只要油价不大幅偏离当前的可接受 水平,他就不担心明年上半年库存上升的可能性. 上周美国初请失业金人数大幅减少至近四年低位,11月零售销售反弹, 艰难的美国经济复苏显露乐观迹象. (完)