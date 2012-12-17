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亚洲 | 2012年 12月 17日 星期一 11:39 BJT

国际油市: NYMEX原油期货续涨至87美元附近,受益于中国需求升温预期

投资者依然谨慎,因为美国国会和白宫就如何避免直接大幅加税和削减开支的磋商仍然没有太多进展.

消息人士周六晚间表示,美国总统奥巴马尚未接受众议院共和党领袖提出的新方案,透过向高收入者加税,以换取大幅削减应得权益计划(entitlement programs).

商品期货交易委员会(CFTC)周五数据显示,基金经理人在12月11日当周将美国原油期货净持仓削减29,449口,至127,751口.

中东局势依然不稳定,继续支撑油价,投资者担心来自中东地区的供应将会受到干扰.(完)

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