国际油市: NYMEX原油期货续涨至87美元附近,受益于中国需求升温预期

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
投资者依然谨慎,因为美国国会和白宫就如何避免直接大幅加税和削减开支的磋商仍然没有太多进展.
消息人士周六晚间表示,美国总统奥巴马尚未接受众议院共和党领袖提出的新方案,透过向高收入者加税,以换取大幅削减应得权益计划(entitlement programs).
商品期货交易委员会(CFTC)周五数据显示,基金经理人在12月11日当周将美国原油期货净持仓削减29,449口,至127,751口.
中东局势依然不稳定,继续支撑油价,投资者担心来自中东地区的供应将会受到干扰.(完)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。