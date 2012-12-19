国际油市: NYMEX原油合约持稳于88美元附近,守住前三天涨幅

该合约在过去三个交易日中上涨了约2.4%,因市场愈发相信美国总统奥巴马和众 议院议长贝纳(John Boehner)之间将达成协议,以防止经济遭遇"财政悬崖".双方在近 期均做出了承诺,白宫对达成一致仍抱有信心. 布兰特原油期货2月合约 周二结算价上涨1.20美元至每桶108.84美元. 美国石油协会(API)周二公布,美国最近一周原油库存减少410万桶,降幅大于路透 调查预估的减少110万桶. 由于布兰特原油价格今年全年或收在年初水准附近,沙特阿拉伯石油部长欧那密 称,油价位于每桶100美元上方的市场相当均衡.(完)