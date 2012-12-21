国际油市: NYMEX原油持于90美元上方,美预算协商形势令其承压

中国金融：稳住人民币汇率没有问题，最不利冲击已过去--专家
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
美国众议院议长贝纳的"B计划"可能会在众议院通过,但奥巴马誓言将 否决该计划. 周四美国公布数据显示,美国经济第三季增速超过前值,支撑油价. 但美国上周初请失业金人数亦上升,略超过路透调查预估水平,该数据 抵销了GDP数据的提振作用. 美国政府周四在一份告中称,过去两个月,全球除伊朗外备用石油产能 略微上升,但冬季取暖油消耗出现季节性跳涨,导致全球库存下滑.(完)
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。