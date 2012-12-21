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亚洲 | 2012年 12月 21日 星期五 08:45 BJT

国际油市: NYMEX原油持于90美元上方,美预算协商形势令其承压

美国众议院议长贝纳的"B计划"可能会在众议院通过,但奥巴马誓言将
否决该计划.
    
    周四美国公布数据显示,美国经济第三季增速超过前值,支撑油价.
    
    但美国上周初请失业金人数亦上升,略超过路透调查预估水平,该数据
抵销了GDP数据的提振作用.
    
    美国政府周四在一份告中称,过去两个月,全球除伊朗外备用石油产能
略微上升,但冬季取暖油消耗出现季节性跳涨,导致全球库存下滑.(完)

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