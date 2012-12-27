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亚洲 | 2012年 12月 27日 星期四 08:38 BJT

国际油市: NYMEX油价仍接近91美元,聚焦"财政悬崖"谈判

美国总统奥巴马缩短圣诞假期,以重启避免财政悬崖发生的预算协商;白宫周三呼吁国会中的共和党人勿阻挠决议通过.

预报称美国北部大部分地区明年第一季气温料低于往年.该消息限制了油价的跌势.(完)

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(编译 王兴亚; 审校 孙茉莉)

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