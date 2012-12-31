国际油市: 油价下跌,因担心美国将无法达成预算协议

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
美国能源资料协会(EIA)公布的数据显示,美国上周日均石油产量升至698万桶,触及1993年3月以来最高.
EIA称,美国10月原油日进口量较上年同期减少81.6万桶,降至2000年1月以来最低月度水准.
EIA上周五公布的数据显示,美国上周原油库存降幅低于预期,油品库存增加.
代表美国大西洋及墨西哥湾沿岸港口近1.5万名码头工人的工会,周五与船运公司达成临时薪资协议,避免了一场可能重创美国经济的罢工.(完)
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(编译 戴素萍/王兴亚; 审校 程琳)
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路透纽约/伦敦2月24日 - 金价周五触及三个半月最高位，因美元跌至一周低位，此前美国财长的讲话，为今年提振美元的“特朗普通胀交易”浇冷水。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)