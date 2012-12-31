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亚洲 | 2012年 12月 31日 星期一 08:31 BJT

国际油市: 油价下跌,因担心美国将无法达成预算协议

美国能源资料协会(EIA)公布的数据显示,美国上周日均石油产量升至698万桶,触及1993年3月以来最高.

EIA称,美国10月原油日进口量较上年同期减少81.6万桶,降至2000年1月以来最低月度水准.

EIA上周五公布的数据显示,美国上周原油库存降幅低于预期,油品库存增加.

代表美国大西洋及墨西哥湾沿岸港口近1.5万名码头工人的工会,周五与船运公司达成临时薪资协议,避免了一场可能重创美国经济的罢工.(完)

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(编译 戴素萍/王兴亚; 审校 程琳)

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