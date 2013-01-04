国际油市: 油价守在92美元上方,关注美国石油库存及其他经济数据

数据显示,美国12月28日止当周原油库存下滑1,200万桶,远高于市场预期的下降90万桶.

交易商目前将会密切关注美国能源资料协会(EIA)周五公布的库存数据,以确认API的报告.

2月布兰特原油期货 周四结算价下跌0.33美元至每桶112.14美元,因担心美国即将到来的预算战役,且有迹象显示美国联邦储备理事会(FED,美联储)对于买债以刺激经济成长的疑虑日增.

即使美联储委员们目前看来势必继续推行无限制的刺激计划,但他们越发担心其资产购买行动会给金融市场带来潜在风险.

布兰特原油较美国原油的溢价收窄,部分因为Seaway输油管线重大扩张工程完工.这项计划的目的是为了舒缓库欣(美国原油期货合约交割地)的瓶颈,这项因素先前一直压抑美国原油价格表现;管线完工后应会在下周尾段进入全面运转.

布兰特原油与西德州中质原油价差CL-LCO1=R周五收窄至略高于每桶19美元,低于约每桶26美元的2012年高点.

南苏丹石油部长Stephen Dhieu Dau表示,南苏丹恢复原油出口时程可能会至少延后至3月中旬,就算该国与苏丹在周五的总统峰会上解决所有安全冲突议题也是如此.(完)