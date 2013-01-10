国际油市: 美国原油期货小涨,此前因库存数据下跌

日本个股：苹果、亚马逊和谷歌参与竞购东芝芯片业务--媒体
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透技术分析周四显示,美国原油仍面临93.89-94.17美元的阻力区,或会回落至91.52美元.分析显示,布兰特原油看跌目标位为110.50美元.
能源资料协会(EIA)公布的数据显示,上周汽油库存增加740万桶.2012年第四季增加近3,000万桶.原油和馏分油库存亦增加.
EIA的报告还表示,上周美国原油日产量为1993年以来首度超过700万桶.
欧洲央行周四料不会降息,维持处于纪录低点0.75%的指标利率,因欧元区经济显示出一些企稳迹象,且通胀率仍高过目标.
据汇丰新兴市场指数显示,所有四大金砖国家2012年第四季经济活动均上升,中国制造业18个月来首度恢复增长.(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王翔琼; 审校 张涛)
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。
路透3月31日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路 透计算，最近一周汇市投机客在四周来首次削减美元多仓。 截至3月28日当周，投机客整体美元净多仓为152.7亿美元，低于前一 周的184.4亿美元。 上周五美国众议院共和党领袖撤回医保改革议案后，美元受创。 受此打击美元指数 本周稍早跌至11月以来最低点，随后温和反 弹。 不过3月美元下跌0.6%，第一季下滑1.7%。 美元3月颓势的主要原因是美联储。美联储上次会议升息，但坚持原 来预测的今年升息三次。而投资者本预期美联储会暗示2017年至少升息四 次。 “相对温和的态度帮助推动美元大跌，对股市和黄金构成巨大提振， ”Forex.com研究主管James Chen称。 Chen预计未来美元将上涨，因美联储仍然是明确收紧政策的唯一主要 央行。 欧元净空仓降至7,923口，为2014年5月以来最低。 欧洲央行起初暗示可能在结束大规模量化宽松计