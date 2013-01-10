版本:
中国
亚洲 | 2013年 1月 10日 星期四 10:05 BJT

国际油市: 美国原油期货小涨,此前因库存数据下跌

路透技术分析周四显示,美国原油仍面临93.89-94.17美元的阻力区,或会回落至91.52美元.分析显示,布兰特原油看跌目标位为110.50美元.

能源资料协会(EIA)公布的数据显示,上周汽油库存增加740万桶.2012年第四季增加近3,000万桶.原油和馏分油库存亦增加.

EIA的报告还表示,上周美国原油日产量为1993年以来首度超过700万桶.

欧洲央行周四料不会降息,维持处于纪录低点0.75%的指标利率,因欧元区经济显示出一些企稳迹象,且通胀率仍高过目标.

据汇丰新兴市场指数显示,所有四大金砖国家2012年第四季经济活动均上升,中国制造业18个月来首度恢复增长.(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文 (编译 王翔琼; 审校 张涛)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐