版本:
中国
亚洲 | 2013年 1月 11日 星期五 09:32 BJT

国际油市: 美国原油期货价格上涨,有消息称沙特已削减产量

周五公布的路透技术分析显示,美国原油期货料将升至每桶96.56美元,因其可望升破阻力位94.17.

一行业消息人士周四称,沙特(沙乌地)阿拉伯12月削减原油日产量至902.5万桶,低于11月的949万桶. 沙特主要客户指称,这波减产主因需求减少所致.

中国贸易数据也助油价一臂之力.该数据显示12月出口增幅强弹,令市场预期身为全球第二大经济体的中国经济增长回暖将带动更多燃料需求.

也门主要原油出口输油管周四早上遭到身分不明人士的攻击而爆炸,使得原油出口中断.(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文

(编译 戴素萍; 审校 龚芳)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐