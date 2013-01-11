国际油市: 美国原油期货价格上涨,有消息称沙特已削减产量

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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周五公布的路透技术分析显示,美国原油期货料将升至每桶96.56美元,因其可望升破阻力位94.17.
一行业消息人士周四称,沙特(沙乌地)阿拉伯12月削减原油日产量至902.5万桶,低于11月的949万桶. 沙特主要客户指称,这波减产主因需求减少所致.
中国贸易数据也助油价一臂之力.该数据显示12月出口增幅强弹,令市场预期身为全球第二大经济体的中国经济增长回暖将带动更多燃料需求.
也门主要原油出口输油管周四早上遭到身分不明人士的攻击而爆炸,使得原油出口中断.(完)
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(编译 戴素萍; 审校 龚芳)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。