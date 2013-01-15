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亚洲 | 2013年 1月 15日 星期二 08:39 BJT

国际油市: 原油持稳,上日因美元疲软录得涨幅

在上周消息称沙特阿拉伯12月原油产出下降后,一沙特石油部高级顾问向沙特国家新闻机构表示,沙持12月石油出产下降是因为季节性需求减少.

Citi Futures Perspectives分析师Tim Evans表示,"沙特的声明使交易商确信,沙特减产并非为了推高油价."

路透初步调查显示,美国上周原油和精炼油品库存料上升.

原油库存料增加200万桶,汽油库存增加310万桶,馏分油库存料上升160万桶.(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王丽鑫/李爽; 审校 白云/程琳)

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