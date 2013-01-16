国际油市: 美国原油期货小涨,因上周馏分油库存意外减少

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
NYMEX取暖油期货 涨0.5%,报每加仑3.02美元上方.美国石油协会(API)周二结算后公布的数据显示,包括取暖油和柴油在内的美国馏分油库存上周意外下降56.8万桶.
伦敦2月布兰特原油期货 今日稍后到期,目前尚未交易.周二其结算价跌1.58美元,报每桶110.30美元.德国公布的数据显示,每四季该国经济萎缩0.5%,较预期严重,令油价承压.
API数据显示,上周美国原油库存仅增长4.6万桶,远低于路透调查分析师预计的增长230万桶.
API数据显示,汽油库存增加410万桶,而预期为增加290万桶.
联合国核能监管机构一位高官周二表示,他希望本周与伊朗达成框架协议,以便核查人员能够调查疑似核弹研究活动.(完)
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(编译 王翔琼/于春红; 审校 张涛)
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路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。