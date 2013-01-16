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亚洲 | 2013年 1月 16日 星期三 08:59 BJT

国际油市: 美国原油期货小涨,因上周馏分油库存意外减少

NYMEX取暖油期货 涨0.5%,报每加仑3.02美元上方.美国石油协会(API)周二结算后公布的数据显示,包括取暖油和柴油在内的美国馏分油库存上周意外下降56.8万桶.

伦敦2月布兰特原油期货 今日稍后到期,目前尚未交易.周二其结算价跌1.58美元,报每桶110.30美元.德国公布的数据显示,每四季该国经济萎缩0.5%,较预期严重,令油价承压.

API数据显示,上周美国原油库存仅增长4.6万桶,远低于路透调查分析师预计的增长230万桶.

API数据显示,汽油库存增加410万桶,而预期为增加290万桶.

联合国核能监管机构一位高官周二表示,他希望本周与伊朗达成框架协议,以便核查人员能够调查疑似核弹研究活动.(完)

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(编译 王翔琼/于春红; 审校 张涛)
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