国际油市: 美国原油期货跌向94美元,抹去上日涨幅

标题新闻：俄罗斯国家反恐委员会称在圣彼得堡另外一地铁站发现并解除一爆炸装置
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布兰特原油涨势受限,因之前有消息称北海Cormorant Alpha平台运营商称,准备恢复布兰特输油管线系统每日估计为80,000桶的输油量.
消息人士称,Motiva Enterprises德州Port Arthur炼厂原油蒸馏装置修理可能在周末完成,准备周六或周日第四次尝试恢复运作.
与基地组织(盖达组织)有关联的伊斯兰武装分子周三声称突袭了阿尔及利亚一处气田,并绑架了41名人质,其中包括七名美国人.
美国能源资料协会(EIA)周三公布数据显示,上周美国商业原油库存意外减少95.1万桶,也为原油提供支撑.
数据还显示,汽油库存增加191万桶,馏分油库存上升169万桶,升幅均小于市场预期.
石油输出国组织(OPEC)表示,预期今年市场对该组织的原油需求将低于最初估计,因为非OPEC石油产量增加.这预示即便沙特阿拉伯近期减产,石油库存仍可能上升.(完)
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(编译 张荻/李爽; 审校 于春红)
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路透4月3日 - 美国电动汽车生产商特斯拉周日宣布，第一季汽车交付量同比大增69%至创纪录的2.5万辆，从去年第四季的交付延迟中复苏。