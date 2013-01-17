国际油市: 美国原油期货跌向94美元,抹去上日涨幅

布兰特原油涨势受限,因之前有消息称北海Cormorant Alpha平台运营商称,准备恢复布兰特输油管线系统每日估计为80,000桶的输油量.

消息人士称,Motiva Enterprises德州Port Arthur炼厂原油蒸馏装置修理可能在周末完成,准备周六或周日第四次尝试恢复运作.

与基地组织(盖达组织)有关联的伊斯兰武装分子周三声称突袭了阿尔及利亚一处气田,并绑架了41名人质,其中包括七名美国人.

美国能源资料协会(EIA)周三公布数据显示,上周美国商业原油库存意外减少95.1万桶,也为原油提供支撑.

数据还显示,汽油库存增加191万桶,馏分油库存上升169万桶,升幅均小于市场预期.

石油输出国组织(OPEC)表示,预期今年市场对该组织的原油需求将低于最初估计,因为非OPEC石油产量增加.这预示即便沙特阿拉伯近期减产,石油库存仍可能上升.(完)

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