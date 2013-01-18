国际油市: 美国原油期货跌向95美元,中国GDP数据公布在即

布兰特3月原油期货 尚未交易,上日结算价上涨1.42美元报111.10美元.

阿尔及利亚安全部消息人士表示,周四该国军方对伊斯兰教武装份子占据的一气油设施进行攻击,交火中有30名人质和至少11名伊斯兰教武装份子丧生.

美国汽油期货持稳,周四上涨1.7%,之前委内瑞拉PDVSA石油公司被迫关闭年产能为64.5万桶的Amuay炼厂的一主要生产设施,因一燃料管道最近出现泄露.

中国国内生产总值(GDP)数据将在今日0200GMT公布,路透调查显示,该数据料显示中国第四季经济增速升至7.8%,结束连续七个季度的扩张减速之势.(完)

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