国际油市: 美国原油期货跌向95美元,中国GDP数据公布在即

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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布兰特3月原油期货 尚未交易,上日结算价上涨1.42美元报111.10美元.
阿尔及利亚安全部消息人士表示,周四该国军方对伊斯兰教武装份子占据的一气油设施进行攻击,交火中有30名人质和至少11名伊斯兰教武装份子丧生.
美国汽油期货持稳,周四上涨1.7%,之前委内瑞拉PDVSA石油公司被迫关闭年产能为64.5万桶的Amuay炼厂的一主要生产设施,因一燃料管道最近出现泄露.
中国国内生产总值(GDP)数据将在今日0200GMT公布,路透调查显示,该数据料显示中国第四季经济增速升至7.8%,结束连续七个季度的扩张减速之势.(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王翔琼/李爽; 审校 张涛)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。