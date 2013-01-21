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亚洲 | 2013年 1月 21日 星期一 09:16 BJT

国际油市: 美国原油期货跌向95美元,因美国消费者信心意外下滑

美国1月消费者信心出乎意料地连续第二个月恶化,并降至逾一年来新低,许多消费者称受到近期"财政悬崖"后续效应影响.

周五美国众议院共和党的立场松动,以避免下月与总统奥巴马之间发生财政冲突.财政争论有可能导致政府违约及金融市场动荡.

国际能源署(IEA)周五表示,全球石油市场正在趋紧,因中国燃料需求增长,且石油输出国组织(OPEC)供给下滑,以及库存不断萎缩,目前趋势或会给油价施加额外压力. (完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 李婷仪; 审校 戴素萍)

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