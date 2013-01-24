国际油市: 原油期货持稳在95美元上方,之前一输油管道削减输送量

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
此前承运商收到通知,由于交付方面的限制,Seaway输油管道的原油日输送量从新扩容后的40万桶已削减至17.5万桶,这可能导致库欣原油库存不断增加.
投资者关注汇丰的中国1月制造业采购经理人指数(PMI).该指数将是首个中国今年经济状况的指标,若数据高于12月的51.5,则有望引发大宗商品价格上涨.12月数据为2011年5月以来最高,不过投资者还需要更有力证据来证明中国制造业活动已更为活跃,才可支撑对中国今年上半年经济增长改善的预期.
由于出口在12月继续下滑,日本2012年录得创纪录贸易逆差,这个迹象让人担心,日圆贬值与新政府经济刺激举措的效果比较缓慢.
韩国方面,由于民间消费保持韧性,经济在2012年第四季略微呈现改善,但稳固的复苏恐怕要等到全球需求获得动能.
美国众议院周三通过共和党提出的一项计划,允许联邦政府能在5月中旬之前继续借债,为该计划迅速实施扫清了道路.此前参议院民主党领袖和白宫均对此表示支持. (完) (编译 李爽/隋芬; 审校 张涛)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。