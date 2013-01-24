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货币新闻 | 2013年 1月 24日 星期四 09:42 BJT

国际油市: 原油期货持稳在95美元上方,之前一输油管道削减输送量

此前承运商收到通知,由于交付方面的限制,Seaway输油管道的原油日输送量从新扩容后的40万桶已削减至17.5万桶,这可能导致库欣原油库存不断增加.

投资者关注汇丰的中国1月制造业采购经理人指数(PMI).该指数将是首个中国今年经济状况的指标,若数据高于12月的51.5,则有望引发大宗商品价格上涨.12月数据为2011年5月以来最高,不过投资者还需要更有力证据来证明中国制造业活动已更为活跃,才可支撑对中国今年上半年经济增长改善的预期.

由于出口在12月继续下滑,日本2012年录得创纪录贸易逆差,这个迹象让人担心,日圆贬值与新政府经济刺激举措的效果比较缓慢.

韩国方面,由于民间消费保持韧性,经济在2012年第四季略微呈现改善,但稳固的复苏恐怕要等到全球需求获得动能.

美国众议院周三通过共和党提出的一项计划,允许联邦政府能在5月中旬之前继续借债,为该计划迅速实施扫清了道路.此前参议院民主党领袖和白宫均对此表示支持. (完) (编译 李爽/隋芬; 审校 张涛)
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