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亚洲 | 2013年 1月 25日 星期五 09:16 BJT

国际油市: 美国原油期货持稳,有望实现2009年以来首次七周连涨

原油价格周四上涨,成交放量,受中国,欧元区和美国强劲的经济数据提振,美国原油价格得到额外提振,因预期Seaway输油管道可能将在一周内恢复全面运营.

中国和美国本月制造业增速均创约两年来最快,而且德国公布数据还显示,德国经济成长加速,提升对欧元区经济加快复苏的希望.

美国上周初请失业金数据降至五年低点.

日本12月核心消费者物价指数(CPI)连续第二个月同比下滑,暗示日本经济仍处于通缩状态,加剧日本央行采取进一步刺激举措以实现新通胀目标的压力. (完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 李爽; 审校 石冠兰)
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