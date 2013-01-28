国际油市: NYMEX油价微升至96美元附近,受欧洲经济数据支撑

标题新闻：哈萨克斯坦3月原油日产量从2月的172万桶增至175万桶，较减产协议承诺高7万桶-路透计算
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布兰特原油 攀升0.13美元至每桶113.41,上一交易日结算价持平.
德国经济智库Ifo周五公布的调查显示,德国1月企业景气判断指数连升三个月,至逾半年高位,显示欧洲最大经济体动能增强.
多家银行将在下周偿还欧洲央行的超过1,300亿欧元三年期贷款,选择提前返还资金,显示至少有部分金融体系正恢复稳健.(完)
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产油国官方售价英文原文
(编译: 孙茉莉; 审校 张涛)
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咨询机构PJK International公布的数据显示，截至4月6日当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的燃料油库存下滑逾四分之一，因为船货都运往新加坡。
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。