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亚洲 | 2013年 1月 28日 星期一 10:10 BJT

国际油市: NYMEX油价微升至96美元附近,受欧洲经济数据支撑

布兰特原油 攀升0.13美元至每桶113.41,上一交易日结算价持平.

德国经济智库Ifo周五公布的调查显示,德国1月企业景气判断指数连升三个月,至逾半年高位,显示欧洲最大经济体动能增强.

多家银行将在下周偿还欧洲央行的超过1,300亿欧元三年期贷款,选择提前返还资金,显示至少有部分金融体系正恢复稳健.(完)

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(编译: 孙茉莉; 审校 张涛)
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