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亚洲 | 2013年 1月 30日 星期三 09:50 BJT

国际油市: 美国原油期货持稳在四个半月高点附近,受美国强劲数据扶助

布兰特原油期货 上交易日结算价上涨0.88美元,报每桶114.36美元,盘中触及114.49美元,为去年10月16日来的最高价格.

11月美国房价上涨,较上年同期涨逾5%,创下2006年8月以来的最大同比涨幅,而当时楼市开始崩溃.

市场一直关注美联储于周二开始的两日货币政策会议.美联储曾表示预计将维持短期利率在异常低位不变,以扶助支持经济.低利率有助于推高油价,因投资人将资金投向较高风险资产级别.

美国石油协会(API)周二稍晚公布,美国最近一周原油库存增加420万桶,汽油库存增加240万桶,馏分油库存减少180万桶.

能源资料协会(EIA)一周库存报告将在周三1530GMT公布.(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍; 审校 石冠兰)
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