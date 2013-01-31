国际油市: NYMEX原油延续涨势,持于四个半月高位附近

《中国重要政经日程》--3月29日-9月
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伦敦布兰特原油3月合约 尚未成交,结算价上涨0.54美元,报114.90美元.该合约周三曾涨至10月16日以来最高的115.24美元.
欧元区1月经济景气全面转好,景气调查指数连续第三个月上升,显示欧元区经济可能正逐渐脱离2012年第四季的低点.
美国经济第四季意外萎缩,第四季国内生产总值(GDP)环比年率初值为萎缩0.1%,为2009年经济摆脱衰退以来的最差表现. 数据公布后,油价缩减涨幅.
美国能源资料协会(EIA)公布,上周美国原油库存增加595万桶,市场预估为增加260万桶.
近月美国汽油期货周三跳涨超过2%,自去年9月底以来首度超过每加仑3美元.在2月合约于周四到期之前,市场受到供应吃紧的提振.(完)
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(编译 李婷仪; 审校 张荻)
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--记者获悉，中国10个尚未出台农垦改革发展实施意见的省份必须在6月底前出台，《中央直属垦区管理办法》等一系列支持农垦改革的配套政策措施正加快出台。从已出台的实施意见及下一步改革计划来看，多数集团化垦区将改组组建农垦国有资本投资运营公司、混改、资产证券化等作为下一阶段改革试点的重要内容，积极部署实施。
路透伦敦3月28日 - 本周聚首瑞士的主要石油贸易商称，他们预计如果俄罗斯认真执行减产，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国将把减产协议延长到今年下半年。