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亚洲 | 2013年 1月 31日 星期四 08:47 BJT

国际油市: NYMEX原油延续涨势,持于四个半月高位附近

伦敦布兰特原油3月合约 尚未成交,结算价上涨0.54美元,报114.90美元.该合约周三曾涨至10月16日以来最高的115.24美元.

欧元区1月经济景气全面转好,景气调查指数连续第三个月上升,显示欧元区经济可能正逐渐脱离2012年第四季的低点.

美国经济第四季意外萎缩,第四季国内生产总值(GDP)环比年率初值为萎缩0.1%,为2009年经济摆脱衰退以来的最差表现. 数据公布后,油价缩减涨幅.

美国能源资料协会(EIA)公布,上周美国原油库存增加595万桶,市场预估为增加260万桶.

近月美国汽油期货周三跳涨超过2%,自去年9月底以来首度超过每加仑3美元.在2月合约于周四到期之前,市场受到供应吃紧的提振.(完)

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(编译 李婷仪; 审校 张荻)

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