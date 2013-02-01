国际油市:美国原油期货回吐涨幅后持稳,中国官方制造业PMI逊于预期

金砖国家：4月7日股汇市收盘纵览
路透4月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月7日(周五)走势纵览。
布兰特原油期货 上涨0.13美元至每桶115.68美元,上个月上涨4%.
中国国家统计局公布,制造业采购经理指数(PMI)为50.4%,比上月回落0.2个百分点,但仍位于临界点以上.
布兰特原油期货较美国原油期货CL-LCO1=R的升水周四扩大至每桶逾18美元,此前Seaway输油管线商表示,可能会在第三季或第四季才会完成一条来自德州Jones Creek的输油管线.
美国12月个人所得大增,因在税率上调开始实施前企业纷纷派息,薪资大幅上涨也增加了家庭收入.美国商务部周四公布数据显示,12月美国个人所得增长2.6%.为八年来最大增幅.
投资人关注美国周五稍晚公布的非农就业报告,分析师预期1月将新增16万个工作岗位,12月时为15.5万个.(完)
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(编译 戴素萍; 审校 张荻)
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路透法兰克福4月7日 - 德国血浆产品制造商Biotest同意由中国投资者科瑞集团进行现金收购，包括债务的估值约为13亿欧元(14亿美元)。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 108.99 +0.95 +0.88 1939187 京东 32.01 -0.22 -0.68 5651022 新浪 70.60 -0.37 -0.52 735977 搜狐 39.05 -0.18 -0.46 93473 网易 277.22 +1.21 +0.44 781605 百度 172.44 -0.94 -0.54 1963453 台湾 台湾积体电路