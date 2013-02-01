国际油市:美国原油期货回吐涨幅后持稳,中国官方制造业PMI逊于预期

布兰特原油期货 上涨0.13美元至每桶115.68美元,上个月上涨4%.

中国国家统计局公布,制造业采购经理指数(PMI)为50.4%,比上月回落0.2个百分点,但仍位于临界点以上.

布兰特原油期货较美国原油期货CL-LCO1=R的升水周四扩大至每桶逾18美元,此前Seaway输油管线商表示,可能会在第三季或第四季才会完成一条来自德州Jones Creek的输油管线.

美国12月个人所得大增,因在税率上调开始实施前企业纷纷派息,薪资大幅上涨也增加了家庭收入.美国商务部周四公布数据显示,12月美国个人所得增长2.6%.为八年来最大增幅.

投资人关注美国周五稍晚公布的非农就业报告,分析师预期1月将新增16万个工作岗位,12月时为15.5万个.(完)

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