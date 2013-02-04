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亚洲 | 2013年 2月 4日 星期一 09:11 BJT

国际油市: 美国原油期货持稳,中美数据强化经济好转预期

中国服务业在1月连续第四个月取得增长,不过增幅不大,进一步表明中国经济的复苏仍然较为温和.

美国1月就业岗位温和成长,先前两个月增幅亦获得上修,在日前疲软GDP数据后,扳回一城.

周日在伊拉克城市基尔库克至少有33人死亡,当时一名自杀式炸弹袭击者引燃了警察局外一辆装有炸药的卡车,另有枪手乔装成警察试图袭击该建筑物.(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李婷仪/郑茵 审校 程琳/徐文焰)

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