国际油市: 美国原油期货持稳,中美数据强化经济好转预期

美国1月就业岗位温和成长,先前两个月增幅亦获得上修,在日前疲软GDP数据后,扳回一城.

周日在伊拉克城市基尔库克至少有33人死亡,当时一名自杀式炸弹袭击者引燃了警察局外一辆装有炸药的卡车,另有枪手乔装成警察试图袭击该建筑物.(完)