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亚洲 | 2013年 2月 5日 星期二 09:19 BJT

国际油市: 美国原油期货在96美元附近交投,因欧元区担忧重燃

西班牙反对党--社会党周日要求首相拉霍伊(Mariano Rajoy)为贪腐丑闻辞职,与此同时民调也显示,拉霍伊所属中右翼人民党的支持率跌至记录最低水平.

意大利前总理贝鲁斯柯尼重新执政的希望渐浓,引发外界担心意大利解决财政问题的能力.

欧洲12月生产者物价较前月下滑0.2%,为连续第二个月下滑.

12月衡量美国企业投资计划的指标下降,可能表明受财政政策收紧的忧虑影响,企业正在对经济失去信心. (完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 蔡美珍; 审校 王丽鑫)
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