国际油市: 原油期货持在96美元上方,因乐观看待全球经济复苏

马来西亚期市：棕榈油期货跌至五个月低点，追随豆油的跌势
路透吉隆坡3月31日 - 马来西亚棕榈油期货周五跌至逾五个月低点，回吐稍早涨幅，因追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势。
庞大的美国服务业在上月再度扩张,延续三年来的成长势头.此外,欧洲企业乐观程度达到八个月高位.中国服务业成长速度为四个月内最快,这些都印证了全球经济正逐渐反弹.
伊朗向中国订购的数艘新油轮已经交货,使得伊朗面对西方制裁有更大的灵活性来维持石油出口.
伊朗和世界主要强国宣布将在2月26日针对伊朗核计画展开新的协商,不过恐怕不会有太大进展.(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 孙茉莉/李婷仪; 审校 于春红/张涛)
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路透新加坡3月31日 - 亚洲石脑油裂解价差周五从一个月高位下跌5%，至每吨75.93美元，但市场对石脑油需求旺盛降低了过剩的供应，并改善了卖家的基本面。
路透北京3月31日 - 中国证监会周五表示，拟就公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理做出规定，进一步完善开放式基金流动性风险管控指标体系，同时兼顾偏股类和固定收益类基金的潜在风险，并要求基金管理人针对性建立完善流动性风险管控机制。