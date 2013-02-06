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亚洲 | 2013年 2月 6日 星期三 09:06 BJT

国际油市: 原油期货持在96美元上方,因乐观看待全球经济复苏

庞大的美国服务业在上月再度扩张,延续三年来的成长势头.此外,欧洲企业乐观程度达到八个月高位.中国服务业成长速度为四个月内最快,这些都印证了全球经济正逐渐反弹.

伊朗向中国订购的数艘新油轮已经交货,使得伊朗面对西方制裁有更大的灵活性来维持石油出口.

伊朗和世界主要强国宣布将在2月26日针对伊朗核计画展开新的协商,不过恐怕不会有太大进展.(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 孙茉莉/李婷仪; 审校 于春红/张涛)

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