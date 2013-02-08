更正-国际油市: 美国原油期货持稳在96美元下方,受国内供应增多打压

金属期市：伦铜下跌，因朝鲜紧张局势升级
路透墨尔本4月12日 - 伦铜周三下跌，受围绕朝鲜(北韩)的地缘政治紧张局势升级影响，但受需要将在第二季上升的预期提振，铜价仍维持在上日所及两周低点上方。
(更正:因英文原文有误,内文第二段应为"九周来首次周线收低",非"六周")
路透新加坡2月8日 - 美国原油期货周五亚洲盘初持稳于每桶96美元下方,因美国供应增多,而且BP印第安纳炼厂可能推迟恢复开工.
0013GMT时,美国原油期货 上涨0.03美元,报每桶95.86美元.本周累跌近2%,可能九周来首次周线收低.
布兰特原油期货 周四收在每桶117.24美元的五个月高位,较美国原油期货升水扩大到逾21美元,为12月中旬来最高.
伊朗最高领导人哈梅尼(Ayatollah Ali Khamenei)周四回绝美国副总统拜登上周发出的谈判邀请,给解决争端的前景蒙上阴影.伊朗问题争端被视作油市面临的主要风险.
石油巨擘BP Plc在7月之前不会恢复印第安纳炼厂日加工26万桶原油的原油馏分装置生产.
日本经济新闻周五报导,日本和沙特阿拉伯将于本周末签署协议,允许日本紧急要求沙特提供额外原油供应.(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (翻译 程琳; 审校 李爽)
路透墨尔本4月12日 - 伦铜周三下跌，受围绕朝鲜(北韩)的地缘政治紧张局势升级影响，但受需要将在第二季上升的预期提振，铜价仍维持在上日所及两周低点上方。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率12.25% 2017年2月22日降75基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
路透东京4月12日 - 日本股市周三跌至四个多月低位，因地缘政治紧张局势升温遏制风险偏好，且避险日圆飙升至五个月高位令出口类股遭遇重创。