更正-国际油市: 美国原油期货持稳在96美元下方,受国内供应增多打压

(更正:因英文原文有误,内文第二段应为"九周来首次周线收低",非"六周")

路透新加坡2月8日 - 美国原油期货周五亚洲盘初持稳于每桶96美元下方,因美国供应增多,而且BP印第安纳炼厂可能推迟恢复开工.

0013GMT时,美国原油期货 上涨0.03美元,报每桶95.86美元.本周累跌近2%,可能九周来首次周线收低.

布兰特原油期货 周四收在每桶117.24美元的五个月高位,较美国原油期货升水扩大到逾21美元,为12月中旬来最高.

伊朗最高领导人哈梅尼(Ayatollah Ali Khamenei)周四回绝美国副总统拜登上周发出的谈判邀请,给解决争端的前景蒙上阴影.伊朗问题争端被视作油市面临的主要风险.

石油巨擘BP Plc在7月之前不会恢复印第安纳炼厂日加工26万桶原油的原油馏分装置生产.

日本经济新闻周五报导,日本和沙特阿拉伯将于本周末签署协议,允许日本紧急要求沙特提供额外原油供应.(完)

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