国际油市: NYMEX原油高于97美元,需求上升预期盖过库存增加影响

国际油市：亚洲柴油裂解价差涨至逾一周高位上方，因东南亚出现零星需求
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
但美国能源资料协会(EIA)公布的数据显示上周原油库存增加56万桶,尽管增幅略小于分析师预期,仍对油价构成拖累.
新近成为伦敦市场布兰特原油期货近月合约的4月期约 尚未有成交,而前一交易日其结算价上升0.13美元报每桶117.88美元.
3月合约于周三到期,当日结算价上升0.06美元至118.72,因路透调查显示欧元区正在逐步开始摆脱衰退,令油价获得支持.
EIA一周报告还显示,美国汽油和馏分油库存减少.
国际能源署(IEA)周三将2013年全球石油日需求增幅预估下调9万桶,而EIA和石油输出国组织(OPEC)周二均调高了需求预估.
IEA还表示,伊朗石油产量可能将由30年低点进一步下降,因西方加紧对该国的制裁.(完)
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(编译 郑茵 审校 李爽/张涛)
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