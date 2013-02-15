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货币新闻 | 2013年 2月 15日 星期五 08:57 BJT

国际油市: NYMEX原油在97美元上方持稳,美国需求前景提供支撑

4月布兰特原油期货 尚无交易,上日结算价上涨0.12美元至每桶118.00美元.

美国上周初请失业金人数降幅超过预期,增添了疲弱的就业市场或进一步改善的希望. 该消息周四为油市带来支撑.

美国RBOB汽油期货 周五上升0.5%,上日上涨逾2%,因市场预期炼厂停产进行设备维护可能导致库存降低.

不过欧洲数据抑制了对需求上升的预期.欧盟统计局周四发布数据显示,欧元区第四季国内生产总值(GDP)为较前季下滑0.6%,较上年同期下滑0.9%.路透调查预估分别为下滑0.4%和下滑0.7%.

欧洲两大经济体--德国和法国均在2012年最后一季明显萎缩,显示欧元区经济衰退程度已经加深,且令今年首季度欧元区经济能否复苏打上问号. (完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 李爽/徐文焰; 审校 张荻/张涛)
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