版本:
中国
市场报道 | 2013年 2月 18日 星期一 09:44 BJT

国际油市: 美国原油期货持于每桶96美元附近,交易料淡静

布兰特原油期货 小涨0.22美元,至每桶117.88美元.上周周线收低,为五周来首见.

美国1月工业生产意外下跌,因制造业和采矿业疲软.这再次表明今年年初经济活动缓慢.

美国制造业亦开局疲软,1月机动车辆产出大幅下滑.但2月纽约州工厂活动反弹,暗示制造业活动回落会是暂时现象.

20国集团(G20)财经领导人承诺不以本币贬值方式提振出口,但这份承诺对保持汇率稳定帮助不大.

官方数据显示,沙特阿拉伯12月原油出口连续第三个月下滑,但程度不及石油产量跌幅.(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文 (编译 石冠兰/程琳; 审校 张涛)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐