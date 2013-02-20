版本:
中国
货币新闻 | 2013年 2月 20日 星期三 09:07 BJT

国际油市: 美国原油期货守在97美元附近,等候美欧数据出炉

0028GMT,3月美国原油期货 几无变动,报每桶96.72美元.周二上升0.8%,与美股涨幅一致.该合约将于周三稍晚到期.

一家公司在向联盟监管机构提交的文件中表示,"在可预见的未来",从美国中西部到海湾地区之间的Seaway输油管线的石油运输将大幅低于每日40万桶的产能.

欧债危机最严重时期已过去的乐观情绪,助力德国2月ZEW经济景气判断指数升至近三年来的最高位.

法国总统奥朗德表示,法国2013年经济成长0.8%的目标将无法实现.而在数小时之前该国外交部长称,经济增长率可能不到这个水准的一半.(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍/王翔琼; 审校 李爽/王丽鑫)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐