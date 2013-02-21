国际油市: 美国原油期货下跌,受基金卖盘传言与沙特增产预期打压

3月美国原油合约 在纽约市场的结算价报每桶94.46美元,下跌2.20美元.该合约已在周三到期.

4月布兰特原油期货 周三结算价报每桶115.60,下跌1.92美元.

周三临近1700GMT时,油价急剧下跌,交易商称因市场传言,一家对冲基金陷入麻烦,并称价格跌势看起来像是短时间内触发了多个停止卖单.

一位石油行业的消息人士称,沙特阿拉伯预计在第二季增产,以满足中国需求增长和其他地区经济复苏的需要.

周三进行的路透调查显示,上周美国商业原油库存料上升,因炼厂产能利用率下滑;而成品油库存料减少. (完)

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