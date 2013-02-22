国际油市: 美国原油上涨,此前因美联储政策疑虑连跌两日

台湾央行：开放申购28、91和182天期定存单，金额不限
路透台北4月5日 - 台湾央行周三表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期5,306.5亿台币。
该合约过去两日跌去近4美元,当时美联储公布1月政策会议记录,暗示可能在就业增长明显加速前放缓或停止购债计划,导致大宗商品普遍下跌.
美国原油期货价格本周已下跌3%,为12月初以来最大跌幅.
两名美联储官员周四表示支持收紧货币政策,另一名则表示应继续实施购债计划,直至2013年下半年.
美国上周初请失业金人数增加2万人,达到36.2万人,1月消费者物价连续第二个月持平于前月.衡量大西洋沿岸中部地区制造业活动的关键指标触及6月来最低.
国际原子能总署(IAEA)称,伊朗开始为其主要的铀浓缩工厂安装高级离心机,这一挑衅举动将给西方国家带来担忧.(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张涛/程琳; 审校 艾茂林)
路透台北4月5日 - 台湾央行周三表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期5,306.5亿台币。
楼市狂态下乱象丛生，劏房，货柜屋、太空舱和太空站等纷纷出现。这些荒谬现象出于市民居住需要的现实，当局实难取缔，但必须规管安全，勿再待悲剧发生后才急扑火。
路透北京4月5日 - 新华社报导，河北雄安新区筹委会周二晚间称，将严格贯彻“房子是用来住的，不是用来炒的”精神，安新、容城、雄县三县已经依法对土地、建设、房地产交易等进行管控。