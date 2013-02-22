国际油市: 美国原油上涨,此前因美联储政策疑虑连跌两日

该合约过去两日跌去近4美元,当时美联储公布1月政策会议记录,暗示可能在就业增长明显加速前放缓或停止购债计划,导致大宗商品普遍下跌.

美国原油期货价格本周已下跌3%,为12月初以来最大跌幅.

两名美联储官员周四表示支持收紧货币政策,另一名则表示应继续实施购债计划,直至2013年下半年.

美国上周初请失业金人数增加2万人,达到36.2万人,1月消费者物价连续第二个月持平于前月.衡量大西洋沿岸中部地区制造业活动的关键指标触及6月来最低.

国际原子能总署(IAEA)称,伊朗开始为其主要的铀浓缩工厂安装高级离心机,这一挑衅举动将给西方国家带来担忧.(完)

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