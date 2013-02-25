国际油市: 美国原油站稳93美元,关注中国制造业数据表现

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
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汇丰2月中国制造业采购经理人指数(PMI)将在0145GMT公布.
投资人也密切关注美联储主席贝南克本周出席国会听证会的内容.美联储可能放缓或者暂停经济刺激举措的迹象,推低金、铜跌至多月低位,布兰特油价也被推低至约一个月最低点.
意大利周一将完成数年来结果最难预料的大选投票,抗议选票大增,更加深了对本次选举恐怕无法产生强势政府来帮助意大利脱离经济困境的担忧.(完)
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(编译 龚芳/李婷仪; 审校 张涛/程琳)
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路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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