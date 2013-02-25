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货币新闻 | 2013年 2月 25日 星期一 09:22 BJT

国际油市: 美国原油站稳93美元,关注中国制造业数据表现

汇丰2月中国制造业采购经理人指数(PMI)将在0145GMT公布.

投资人也密切关注美联储主席贝南克本周出席国会听证会的内容.美联储可能放缓或者暂停经济刺激举措的迹象,推低金、铜跌至多月低位,布兰特油价也被推低至约一个月最低点.

意大利周一将完成数年来结果最难预料的大选投票,抗议选票大增,更加深了对本次选举恐怕无法产生强势政府来帮助意大利脱离经济困境的担忧.(完)

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(编译 龚芳/李婷仪; 审校 张涛/程琳)
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