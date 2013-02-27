国际油市: 贝南克国会听证后原油期货涨向93美元,关注意大利形势

马来西亚期市：棕榈油期货收跌1.7%创一周来最大，追随豆油跌势
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。
意大利政党周二纷纷寻求取得进展的办法,在此前的选举中没有一方能够在国会中取得绝对多数,这种结果有可能拖长不稳定局面并欧洲金融危机.
美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克周二在国会对美联储的货币刺激政策进行了有力的辩护,这缓解了金融市场对美国可能提前撤出购债计划的担忧.
贝南克敦促国会议员避免将于本周五生效的大规模自动减支,他警告称,自动减支,加之稍早开始实施的加税将对美国经济复苏构成"重大障碍".
周二出炉的数据显示,美国2012年底的房屋价格创下逾六年来最大按年涨幅,1月新屋销售亦大增.这些最新迹象表明,长期以来备受压抑的楼市正在复元.
美国石油协会(API)表示,美国上周原油库存增加90.4万桶,远低于市场预期的增加240万桶.
世界大国周二在哈萨克斯坦城市阿拉木图与伊朗开始谈判,如果伊朗同意暂停核项目料可换取世界大国对其减轻制裁. (完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 程琳/戴素萍; 审校 张荻)
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* 公布内容：中国3月CPI和PPI，工业增加值、投资和消费 * 公布时间：4月12日公布CPI和PPI，17日公布工业等数据 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 工业 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNIO%3DECI 投资 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNUFAI%3DECI 消费 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?R
路透上海4月7日 - 中国国家开发银行 周五公告，将于下周二(11日)招标发行 总额不超过260亿元人民币三期固息债，期限包括一年、三年和10年。 上述三期债中，一年和10年期为该行今年第四期 和第10期的增发债； 三年品种为新发债，所募资金用于易地扶贫搬迁贷款项目的资金投放，首场招标结束后，将 向工行、农行和中行追加发行总额不超过30亿元当期债券，用于商业银行柜台分销。 具体发行条款如下： 2017年第4/10期增发债；2017年第5期新发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：65亿；3年：45亿元；10年：120亿元 追加额度 3年：至多30亿元 期限/计息方式 1/3/10年固息 招标时间 4月11日9:30-10:30 招标方式 单一价格/利率（荷兰式）