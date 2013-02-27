版本:
中国
亚洲 | 2013年 2月 27日 星期三 09:07 BJT

国际油市: 贝南克国会听证后原油期货涨向93美元,关注意大利形势

意大利政党周二纷纷寻求取得进展的办法,在此前的选举中没有一方能够在国会中取得绝对多数,这种结果有可能拖长不稳定局面并欧洲金融危机.

美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克周二在国会对美联储的货币刺激政策进行了有力的辩护,这缓解了金融市场对美国可能提前撤出购债计划的担忧.

贝南克敦促国会议员避免将于本周五生效的大规模自动减支,他警告称,自动减支,加之稍早开始实施的加税将对美国经济复苏构成"重大障碍".

周二出炉的数据显示,美国2012年底的房屋价格创下逾六年来最大按年涨幅,1月新屋销售亦大增.这些最新迹象表明,长期以来备受压抑的楼市正在复元.

美国石油协会(API)表示,美国上周原油库存增加90.4万桶,远低于市场预期的增加240万桶.

世界大国周二在哈萨克斯坦城市阿拉木图与伊朗开始谈判,如果伊朗同意暂停核项目料可换取世界大国对其减轻制裁. (完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文 (编译 程琳/戴素萍; 审校 张荻)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐