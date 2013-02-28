国际油市: 美国原油期货微升向93美元,此前贝南克重申保持刺激政策

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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周三意大利进行了大选后首轮公债标售,借债成本升至四个月来最高.但国内投资者强劲需求缓和了有关政治僵局可能会使意大利主权债市动荡的忧虑.
能源资料协会(EIA)周报称,截至2月22日当周,美国原油库存增加了110万桶.
伊朗与全球主要国家就核问题进行的谈判结束,各方同意再次举行会谈.但西方官员表示,伊朗必须采取实际措施来缓和他们对伊朗核计划的忧虑.(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 徐文焰/梁睿雪; 审校 王洋/张涛)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。