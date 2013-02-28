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亚洲 | 2013年 2月 28日 星期四 08:53 BJT

国际油市: 美国原油期货微升向93美元,此前贝南克重申保持刺激政策

周三意大利进行了大选后首轮公债标售,借债成本升至四个月来最高.但国内投资者强劲需求缓和了有关政治僵局可能会使意大利主权债市动荡的忧虑.

能源资料协会(EIA)周报称,截至2月22日当周,美国原油库存增加了110万桶.

伊朗与全球主要国家就核问题进行的谈判结束,各方同意再次举行会谈.但西方官员表示,伊朗必须采取实际措施来缓和他们对伊朗核计划的忧虑.(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 徐文焰/梁睿雪; 审校 王洋/张涛)
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