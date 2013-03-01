国际油市：美国原油期货跌穿92美元，因减支措施即将启动

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多51亿元
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
美国第四季经济仅微弱成长，因军队削减支出且企业补充库存的意愿下降。
国际货币基金组织(IMF)表示，如果美国自动减支在周五生效,将下调美国和全球经济成长预估。
在亚洲，投资者将关注中国官方采购经理人指数(PMI)的公布，预计该指数料显示2月工厂活动放缓至四个月低点，因海外需求疲弱。本周稍早公布的汇丰PMI初值自两年高位下落。
美国政府报告显示，最近60天全球石油库存平均每日减少130万桶，因消费量大于生产。
伊朗与西方大国本周就核问题举行的谈判较以往更具建设性，也更加正面，但一位西方外交人士称，在4月会议之前，伊朗认真协商的意愿不会变得明确。(完)
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(编译 兰秀娟/郑茵 审校 张涛 张涛)
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
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