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亚洲 | 2013年 3月 1日 星期五 09:03 BJT

国际油市：美国原油期货跌穿92美元，因减支措施即将启动

美国第四季经济仅微弱成长，因军队削减支出且企业补充库存的意愿下降。

国际货币基金组织(IMF)表示，如果美国自动减支在周五生效,将下调美国和全球经济成长预估。

在亚洲，投资者将关注中国官方采购经理人指数(PMI)的公布，预计该指数料显示2月工厂活动放缓至四个月低点，因海外需求疲弱。本周稍早公布的汇丰PMI初值自两年高位下落。

美国政府报告显示，最近60天全球石油库存平均每日减少130万桶，因消费量大于生产。

伊朗与西方大国本周就核问题举行的谈判较以往更具建设性，也更加正面，但一位西方外交人士称，在4月会议之前，伊朗认真协商的意愿不会变得明确。(完)

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(编译 兰秀娟/郑茵 审校 张涛 张涛)
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