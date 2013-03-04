国际油市：原油续跌，市场忧虑美国预算问题

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
北海Cormorant Alpha平台营运商表示，因其调查碳氢化合物泄漏事件，周日英国布兰特输油管道系统仍关闭。
报告显示，美国供应管理协会(ISM)2月制造业指数升至54.2，得益于订单大增。这是该指数自2011年6月以来的最高水准，1月为53.1。 但亚洲工厂活动放缓且欧洲工业生产下滑，暗示全球经济重回强健之路仍参差不齐。
能源资料协会(EIA)主管周五表示，美国国内轻质低硫原油生产日益增加，可能导致美国考虑出口原油至墨西哥等其他需求殷盛的国家。
路透周五调查发现，2月石油输出国组织(OPEC)石油产量增加，为10月以来首度月度增加,主因伊朗方面的出口增多,且沙特方面的供应也小量增加.(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 石冠兰/戴素萍; 审校 王兴亚/程琳)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。