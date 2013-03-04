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市场报道 | 2013年 3月 4日 星期一 09:17 BJT

国际油市：原油续跌，市场忧虑美国预算问题

北海Cormorant Alpha平台营运商表示，因其调查碳氢化合物泄漏事件，周日英国布兰特输油管道系统仍关闭。

报告显示，美国供应管理协会(ISM)2月制造业指数升至54.2，得益于订单大增。这是该指数自2011年6月以来的最高水准，1月为53.1。 但亚洲工厂活动放缓且欧洲工业生产下滑，暗示全球经济重回强健之路仍参差不齐。

能源资料协会(EIA)主管周五表示，美国国内轻质低硫原油生产日益增加，可能导致美国考虑出口原油至墨西哥等其他需求殷盛的国家。

路透周五调查发现，2月石油输出国组织(OPEC)石油产量增加，为10月以来首度月度增加,主因伊朗方面的出口增多,且沙特方面的供应也小量增加.(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 石冠兰/戴素萍; 审校 王兴亚/程琳)
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