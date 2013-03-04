国际油市：原油续跌，市场忧虑美国预算问题

北海Cormorant Alpha平台营运商表示，因其调查碳氢化合物泄漏事件，周日英国布兰特输油管道系统仍关闭。

报告显示，美国供应管理协会(ISM)2月制造业指数升至54.2，得益于订单大增。这是该指数自2011年6月以来的最高水准，1月为53.1。 但亚洲工厂活动放缓且欧洲工业生产下滑，暗示全球经济重回强健之路仍参差不齐。