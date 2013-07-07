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亚洲 | 2013年 7月 8日 星期一 07:37 BJT

国际油市：美国原油期货延续涨势触及14个月高位，受国内就业数据激励

伦敦布兰特8月原油合约 涨0.31美元报每桶108.03，周五结算价涨2.18美元。

埃及地缘政治风险亦支撑油市。埃及下台总统的成千上万的支持者和反对者周日在开罗和亚历山大市举行集会，两天之前，类似的集会导致全国爆发冲突，造成逾30人丧生。

欧盟及希腊官员周日表示，欧元区财长周一开会决定是否进一步拨放纾困金之前，希腊可望就其最新的纾困审查与国外放贷机构达成协议。

参加利比亚协商的一位官员周日表示，与安保人员已经达成协议，允许恢复出口。之前安保人员关闭了利比亚东部两个石油港口。(完)

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(编译 郑茵/李爽 审校 李爽/于春红)

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