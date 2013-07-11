版本:
中国
亚洲 | 2013年 7月 11日 星期四 09:24 BJT

国际油市：美国原油接近106美元上方的16个月高位，受库存数据提振

布兰特原油8月期货 下跌0.13美元至每桶108.38美元，上日结算价上涨0.7美元至108.51美元。

美国能源资料协会(EIA)周三公布数据显示，美国上周原油库存连续第二周大减1,000万桶，创历史最大两周降幅，且有迹象显示炼厂需求为六年来最强，汽油需求较上年同期增长逾2%。

7月5日止当周，汽油库存下降263万桶，分析师预估为增长60万桶。馏分油库存增加300万桶，预估为增加70万桶。

美元下跌也使油价受到支撑，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克表示，由于通胀仍然较低、以及失业率可能未真实反映就业市场的疲软，联储将继续执行宽松货币政策。

此外，夏季驾车出行旺季的到来、以及BP Whiting炼厂恢复生产等因素也帮助拉低了中西部激增的原油库存。

技术分析师称，美国原油料将涨至2012年的高点每桶110美元，但在此之前涨势可能需要修正。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文 (编译 李春喜 审校 蔡美珍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐