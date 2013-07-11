国际油市：美国原油接近106美元上方的16个月高位，受库存数据提振

港报社评：助拓年金市场，为安老加保障--经济日报4月11日
终身年金计划针对65岁或以上人士，只要一笔过缴交保费〈暂定为上下限为100万与5万港元〉，便可每月得到固定年金，直至身故，保证发放最少合共105%已缴保费的年金。据按证公司初步计算，内部回报率若为3%至4%，男性年金率约6%至7%；女性则因较长寿，年金率约5.4%至6.4%。
布兰特原油8月期货 下跌0.13美元至每桶108.38美元，上日结算价上涨0.7美元至108.51美元。
美国能源资料协会(EIA)周三公布数据显示，美国上周原油库存连续第二周大减1,000万桶，创历史最大两周降幅，且有迹象显示炼厂需求为六年来最强，汽油需求较上年同期增长逾2%。
7月5日止当周，汽油库存下降263万桶，分析师预估为增长60万桶。馏分油库存增加300万桶，预估为增加70万桶。
美元下跌也使油价受到支撑，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克表示，由于通胀仍然较低、以及失业率可能未真实反映就业市场的疲软，联储将继续执行宽松货币政策。
此外，夏季驾车出行旺季的到来、以及BP Whiting炼厂恢复生产等因素也帮助拉低了中西部激增的原油库存。
技术分析师称，美国原油料将涨至2012年的高点每桶110美元，但在此之前涨势可能需要修正。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李春喜 审校 蔡美珍)
终身年金计划针对65岁或以上人士，只要一笔过缴交保费〈暂定为上下限为100万与5万港元〉，便可每月得到固定年金，直至身故，保证发放最少合共105%已缴保费的年金。据按证公司初步计算，内部回报率若为3%至4%，男性年金率约6%至7%；女性则因较长寿，年金率约5.4%至6.4%。
强积金不足以安享晚年，讨论多时的全民退休保障又陷于胶着状态，财政司司长陈茂波昨日宣布的终身年金计划可以视作强积金的延续，亦不失为未有全民退保之下的折衷办法，相信有助中产长者稍感安心。
台北市长柯文哲一再公开贬损香港的旅游形象，能否促使外国旅客舍弃香港而改到台湾旅游，日后旅客流向自会验证，不过，应该多谢柯市长这番表演，因为对本港产生两方面警醒作用。一是警醒政治人物，须从更宽广视野审视问题，无论用什么言词包装损人利己，都只会自暴其短；二是柯市长对香港的了解，偏离实际情况，说明就推介香港、吸引旅客而言，还有许多工作待政府和旅游业界努力。