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亚洲 | 2013年 7月 12日 星期五 09:27 BJT

国际油市：美国原油续跌向104美元，但仍料连续第三周录得涨幅

美国原油期货周三涨幅达2.99美元，因数据显示，美国原油库存创下纪录最大两周跌幅。此后美国原油期货虽回吐2美元，但本周仍有望连续第三周上涨，录得约1%的涨幅。

8月布兰特原油期约 下跌0.41美元至每桶107.32，隔夜收低0.78美元至107.73。

英国BP位于印第安纳州Whiting的炼厂关闭一小型蒸馏装置进行检修，内陆原油需求因此减少，亦对油价构成下行压力。

国际能源署(IEA)周四称，受北美页岩油繁荣推动，2014年非石油输出国组织(OPEC)石油供应将取得过去20年来最强劲的增幅之一，这将帮助满足全球需求，同时也会侵蚀OPEC的市场份额。 (完)

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产油国官方售价英文原文 (翻译/审校 王兴亚/张荻/蔡美珍)
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