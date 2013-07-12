国际油市：美国原油续跌向104美元，但仍料连续第三周录得涨幅

重温稿-《中国数据观测》一季度GDP增幅预计持稳于6.8%，受基建投资强劲拉动
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
美国原油期货周三涨幅达2.99美元，因数据显示，美国原油库存创下纪录最大两周跌幅。此后美国原油期货虽回吐2美元，但本周仍有望连续第三周上涨，录得约1%的涨幅。
8月布兰特原油期约 下跌0.41美元至每桶107.32，隔夜收低0.78美元至107.73。
英国BP位于印第安纳州Whiting的炼厂关闭一小型蒸馏装置进行检修，内陆原油需求因此减少，亦对油价构成下行压力。
国际能源署(IEA)周四称，受北美页岩油繁荣推动，2014年非石油输出国组织(OPEC)石油供应将取得过去20年来最强劲的增幅之一，这将帮助满足全球需求，同时也会侵蚀OPEC的市场份额。 (完)
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产油国官方售价英文原文 (翻译/审校 王兴亚/张荻/蔡美珍)
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月17-22日 0200 韩国贸易收支(亿美元) 3月修正值 -- 顺差66 出口(较上年同期) -- +13.7% 进口(较上年同期) -- +26.9% 4月17日(一) 暂无重要经济数据。 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期)